SpaceX : allumage statique réussi pour les 31 moteurs Raptor du Super Heavy (Starship)

SpaceX vient de franchir une grosse étape vers le premier vol orbital du Starship. Le 9 février, la société spatiale d’Elon Musk est parvenu à réaliser un allumage statique de 31 des 33 moteurs Raptor qui étaient installés sur le Booster 7 Super Heavy. Seuls 2 moteurs n’ont pas pu être allumés durant la totalité de l’essai : l’un s’est éteint juste avant l’essai et le second s’est arrêté durant la phase d’allumage. Pas de panique malgré tout puisque les 31 moteurs encore actifs sont largement suffisant pour propulser le Starship en orbite.

L’allumage statique n’a durée qu’à peine 7 secondes, mais là encore il n’en faudra pas plus pour commencer à soulever les dizaines de tonnes du Starship au complet (le Super Heavy + le second étage). Après ce test moteur largement concluant, SpaceX ne devrait plus tarder à fixer une date pour le premier vol orbital du Starship, le temps sans doute que les ingénieurs analysent toutes les données issues de cette séquence d’allumage statique . Elon Musk a toutefois annoncé que le décollage aurait lieu quelque part durant le mois de mars. Tous les voyants sont au vert désormais.