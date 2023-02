Le groupe Warner Bros. annule la fusion entre Discovery+ et HBO Max !

Petit rappel des faits : il y a quelques mois de cela, le groupe Warner Bros. suspendait le lancement en France de sa plateforme de streaming HBO Max pour mieux préparer la fusion de ce service avec Discovery+. Cette décision reculait l’introduction d’HBO Max en France de plusieurs années, à minima en 2024-2025, vidait la plateforme OCS des contenus produits par HBO (dont Game of Thrones) et obligeait la Warner à trouver une solution de rechange en signant un nouveau contrat avec Amazon Prime Video.

Et puis voilà qu’après cet énorme ramdam, on apprend que Warner Bros. vient d’annuler la fusion entre HBO Max et Discovery+ ! Il n’y aura donc pas une mais bien deux plateformes de streaming. La Warner aurait pris cette lourde décision par crainte de voir les abonnés actuels de Discovery+ plier bagage. En effet, l’abonnement actuel à Discovery+ coûte actuellement entre 5 et 7 dollars selon la formule, alors que l’entité fusionnée avec HBO Max nécessiterait un abonnement de 16 dollars par mois… ou 10 dollars avec les pubs. Les études de marché n’ont visiblement pas été très favorables à la fusion, et il était sans doute (trop) osé de forcer la main des abonnés de Discovery+ en pleine crise mondiale inflationniste.

En sus de cette décision « coup de tonnerre », Warner Bros. annonce qu’HBO Max s’appellera dorénavant Max tout court. Quant à la disponibilité du service de streaming en France, elle devrait toujours être assurée dès ce mois de février en France via un abonnement disponible dans Amazon Prime Video. Et à priori, l’annulation de la fusion ne devrait rien y changer.