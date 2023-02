Meta va ouvrir son métavers aux adolescents de 13 à 17 ans

Après avoir rajouté à son Meta Quest une assez complète fonction de contrôle parental, voilà que Meta décide d’ouvrir son métavers Horizon Worlds aux adolescents âgés de 13 à 17 ans ! Meta précise dans une note interne (récupérée par le Wall Street Journal) qu’Horizon Worlds s’ouvrira à cette nouvelle tranche d’âge dès le mois prochain. Il semble bel et bien que les réalités économiques (Horizon Worlds attirait à peine 280 000 utilisateurs à la fin 2022) aient eu raison des bonnes résolutions de Meta. Gabriel Aul, actuel vice président des services chez Meta, indique dans ce mémo que la rétention de l’utilisateur est l’objectif prioritaire de Meta, et que pour y parvenir, il s’agit désormais de cibler les adolescents et les jeunes adultes.

Il y a sans doute urgence pour Meta – seul un neuvième des nouveaux utilisateurs d’Horizon Worlds est retourné dans le métavers le mois suivant -, mais l’on peut tout de même s’étonner du choix d’ouvrir le métavers aux ados, sachant que le comportement souvent chaotique des enfants et ados rencontrés sur Horizon Worlds (alors que ces derniers n’avaient pas l’autorisation d’être là) fait partie de la longue liste de récriminations des utilisateurs d’Horizon Worlds. On notera que ce sont souvent aussi ces jeunes ados ou enfants qui rendent le visionnage de films dans les salles VR presqu’aussi difficiles que dans les cinémas « physiques » (c’est du vécu). Le conflit de génération dans le monde VR sera t-il encore plus saignant que dans la vraie vie ?

Peu importe pour Gabriel Aul : « Aujourd’hui, nos concurrents font un bien meilleur boulot pour venir à la rencontre des besoins de ces cohortes (de jeunes, Ndlr) »; et de surenchérir :« Pour le succès d’Horizon, nous devons nous assurer que nous servons cette cohorte en priorité et avant toute chose ». Interrogé par le Wall Street Journal, le porte-parole de Meta Joe Osborne a déclaré que « les ados passent déjà beaucoup de temps à une variété d’expériences VR sur le Quest » et que l’entreprise fait en sorte de proposer une « expérience formidable » à ces derniers, « avec des outils de gestion de l’âge et des protections en place ». Le Métavers a sans doute de gros soucis de monétisation à l’heure actuelle (et de popularité tout court), mais le pire serait sans doute d’aller vers une TikTokisation de la VR pour complaire à ce jeune public. Il y a vraiment cette fois de quoi craindre le pire…