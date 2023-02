Galaxy S23 Ultra : les performances vidéo illustrées par un court métrage de Ridley Scott

Depuis quelques années, les différentes tests et comparatifs de smartphones placent l’iPhone (largement) en tête des meilleurs smartphones pour la vidéo. Samsung semble prêt à relever le gant cette année avec un Galaxy S23 Ultra équipé d’un impressionnant bloc photo. Et quoi de mieux pour illustre les perfs vidéo de ce bloc que de diffuser un court métrage entièrement filmé avec un S23 Ultra ? Le géant sud coréen ne s’est pas arrêté là puisque c’est le grand Ridley Scott en personne (Alien le 8ème passager, Blade Runner, Gladiator) qui s’est chargé de réaliser Behold, un court d’une durée de 3 minutes et 50 secondes.



La séquence a été capturée avec le capteur 200 mégapixels du S23 Ultra, en 8K et 30 images par seconde. Une seconde vidéo, dévoilant cette fois les coulisses du tournage, ce qui permet de constater qu’hormis le S23, le film a bénéficié du soutien de toute une équipe technique, dont le directeur de la photo avec lequel Scott travaille habituellement sur ces films.

Pour rappel, les trois modèles de Galaxy S23 seront disponibles le 17 février prochain. Voici les tarifs :