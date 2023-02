Arrêt d’Echo VR : John Carmack et le directeur technique de Meta s’expriment sur le sujet

Echo VR est sans doute le meilleur titre multijoueurs disponibles pour le Meta Quest (et le PCVR)… et ce jusqu’au 1er août de cette année. A cette date en effet, les serveurs du jeu seront arrêtés, une décision difficilement compréhensible pour les milliers de joueurs actifs qui continuent de lancer des matchs (Echo VR est une sorte de Rollerball en zero-G). Face à la grogne des joueurs et aux pétitions qui se multiplient, le directeur technique de Meta Andrew “Boz” Bosworth a tenté de justifier cette décision : « Ce n’est pas une question d’argent ou de retour sur investissement; c’est juste que ces ressources pourraient être utilisées à d’autres fins qui, je pense, seront utiles aux maintenant dizaines de millions de personnes qui sont dans la VR ». Ce n’est pas une question d’argent prétend donc Bosworth… qui avoue un peu plus loin que le seul maintien du jeu en l’état coûterait extrêmement cher à Meta.

Inutile de préciser que les déclarations d’Andrew Bosworth n’ont pas vraiment convaincu les joueurs concernés, et pas plus John Carmack, ex cadre dirigeant de la division VR de Meta et incidemment créateur de jeux cultes (Doom, Wolfenstein, etc.). « Même s’il n’y a que dix mille utilisateurs actifs, la destruction de cette valeur utilisateur devrait être évitée si possible » déclare Carmack dans les colonnes d’UploadVR. Et Carmack de considérer qu’une entreprise perd plus en retirant quelque chose de précieux pour un utilisateur qu’elle n’en gagne en se servant des ressources ainsi récupérées pour créer quelque chose d’hypothétiquement aussi précieux. Pour Carmack, il devrait être possible de maintenir le jeu en fonctionnement avec un unique développeur à la barre, mais visiblement, Meta préfère risquer une crise de confiance avec ses utilisateurs plutôt que de verser un salaire pour cet objectif. Hélas.