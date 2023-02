Crossfire X : le FPS multi s’arrêtera le 18 mai prochain, y compris le mode solo !

C’est du jamais vu : en à peine quelques semaines, près d’une dizaine de jeux massivement multijoueurs sont passés à la trappe ! Pour Apex Legends Mobile, Dragon Quest The Adventure of Dai : A Hero’s Bonds, Echo VR, Knockout City et quelques autres encore, l’aventure s’arrêtera en 2023. Plus inquiétant encore pour le secteur du JV dans son ensemble, l’arrêt des serveurs intervient le plus souvent quelques trimestres à peine après le lancement du jeu. Le jeu de massacre continue avec l’annonce du studio Smilegate : Crossfire X, le FPS exclusif (console) des Xbox Series, ne sera plus jouable passé la date du 18 mai prochain alors même que le jeu est sorti au mois de février 2022 !

Les serveurs de Crossfire X seront donc arrêtés le 18 mai prochain, une décision qui concerne aussi la partie solo développée par Remedy Entertainment (les développeurs d’Alan Wake, Max Payne et Control). Mais pourquoi diable l’arrêt des serveurs devrait-il concerner le mode solo ? Voilà qui risque fort de générer un sacré shit storm sur les réseaux sociaux, même s’il faut rapeller que le jeu avait été plutôt mal reçu par les joueurs et les médias spécialisés. Smilegate ne donne aucune explication pour l’arrêt du jeu, mais l’on peut aisément supposer que les serveurs étaient loin d’être remplis.