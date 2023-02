Benjamin Button : un entrepreneur de la tech tente de rajeunir en suivant un protocole expérimental

Tout en haut de la chaine alimentaire de l’économie de marché globalement dérégulée, on trouve de plus en plus souvent des moguls de la tech, millionnaires ou milliardaires qui rêvent d’un monde de S.F avant tout taillé pour les 10% les plus aisés de la population : voitures électriques futuristes coûtant le prix d’un petit appartement, tourisme spatial, jusqu’aux appareils électroniques dont les prix en très forte hausse semblent de plus en plus faire de l’œil aux seuls CSP ++. Seul accroc dans cette nouvelle économie pour les riches, le déploiement ultra rapide (et gratuit) des IA de type ChatGPT ou Dall-E, ce qui explique peut-être d’ailleurs qu’une partie de cette élite financière semble s’émouvoir que chacun puisse y avoir accès sans faire partie du club de la carte Gold. Passons…

Nos nouveaux Tony Stark libertariens rêvent aussi souvent d’immortalité ou de jeunesse éternelle, à l’instar de Bryan Johnson, jeune CEO américain de 45 ans à la tête de la société Kernel (spécialisée dans les travaux sur l’activité cérébrale). Johnson ne veut pas mourir (comme tout le monde ou presque donc…) mais est allé un cran plus loin en lançant Blueprint, un protocole expérimental dont l’objectif est le rajeunissement des cellules du corps, façon Benjamin Button. Sur le fond, rien de si révolutionnaire que cela puisque le protocole consiste principalement à suivre de manière drastique un régime alimentaire précis et à faire quotidiennement certaines activités physiques.

On tique un peu plus lorsque l’on apprend que ce protocole a été établi par le Dr Oliver Zolman, spécialiste en médecine régénérative (mais WTF !) et fondateur de 20one Consulting Ltd, et que le régime en question est de type strictement végétalien (1977 calories par jour tout de même…). Rajoutez à cela une potion magique de nombreux compléments alimentaires blindés d’antioxydants (curcuma, lithium, lycopène, metformine, zinc, etc.), quelques pilules (mélatonine) et l’on obtiendrait la recette imparable pour le rajeunissement, et donc la vie (quasi) éternelle. Et parce que le ridicule a au moins le mérite de ne pas faire vieillir prématurément, notre gourou du rajeunissement porte aussi des lunettes anti-lumière bleue avant de s’endormir et accorde un grand soin à son apparence physique sous la forme d’une « recette » toujours moins révolutionnaire, soit sept crèmes de peau par jour, des séances régulières de peelings voire … des soins au laser !

Le bon Dr Zolman s’est bien sûr lui même chargé du suivi des différents marqueurs biologiques de notre entrepreneur cobaye, et sans surprise, Bryan Johson aurait rajeuni ! Le communiqué livré aux médias américains n’y va pas de main morte et annonce que Johnson a désormais le cœur d’un homme de 37 ans, la peau d’une personne de 28 ans, la capacité pulmonaire d’un individu de 18 ans, et les érections nocturnes d’un ado de 17 ans ! A ce stade on ne sait pas vraiment si l’on doit être stupéfait ou s’il vaut mieux en rire, mais même si les résultats devaient être avérés (par quelqu’un d’autre donc qu’un spécialiste en médecine régénérative par exemple…), on voit mal qui voudrait s’imposer cette discipline de fer (de titane plutôt) pour juste quelques années de moins au compteur…