Intel : la fin du cauchemar en 2023 ?

Intel a traversé une année 2022 absolument terrible pour ses finances. Le chiffre d’affaires du fondeur américain a fondu de 20% (63 milliards de dollars contre 79 milliards) et les bénéfices ont lourdement reculé (-60%), soit 8 milliards de dollars contre 19,9 milliards en 2021. La tendance est confirmée sur le Q4, avec un CA de 14 milliards (-32% !) et des profits qui s’écroulent à 700 millions de dollars à peine (contre 4,6 milliards de dollars sur le Q4 2021). Même la marge en a pris un gros coup (42% contre 55% en 2021). Logiquement, Intel explique ces résultats médiocres par la chute brutale du marché du PC mais n’évite pas l’autocritique concernant la mauvaise gestion des stocks. On note que la redoutable concurrence d’AMD n’est même pas évoquée…

Et en 2023 ? Il n’est pas certain que la situation s’améliore de sitôt, le fondeur refusant même de fournir des prévisions au delà du premier trimestre en cours ! Intel annonce que le CA du Q1 devrait avoisiner les 10-11 milliards de dollars et il ne serait plus question de bénéfices… mais de pertes (un trou de 800 millions de dollars). Des résultats cette fois catastrophiques, et encore plus inquiétants si on les compare à ceux du Q1 2021 (18,4 milliards de chiffre d’affaires et 8,3 milliards de bénéfices). Intel est en train de payer cher, très cher, son manque de diversification (le marché mobile ?) tant et si bien que le cauchemar pourrait bien continuer cette année…