Le CEO de Google tease son concurrent de ChatGPT

Lors de la traditionnelle conférence téléphonique « post publication de résultats », le CEO de Google, Sundar Pichai, a levé les doutes concernant l’IA conversationnelle que Google souhaite intégrer à son moteur de recherche. Ce futur concurrent du très populaire ChatGPT sera « le nouveau et le plus puissant modèle de langage en tant que compagnon de recherche » a ainsi déclaré Pichai aux investisseurs et analystes. « La technologie a atteint un point d’inflexion » a poursuivi le CEO, et pour Google, il s’agit désormais de « débloquer les opportunités incroyables permises par l’IA ». En pleine campagne de teasing donc, Pichai annonce qu’on en verra beaucoup plus durant les prochains mois, et que tout ce qui sera montré a été préparé depuis de longs mois.



Il ne faudra pas être trop pressé cependant : Sundar Pichai avertit déjà que Google développe une IA (basée sur l’agent conversationnel LaMDA) avec « un sens profond des responsabilités », ce qui semble indiquer que Google souhaite un peu mieux limiter les dérives et erreurs que ne le fait ChatGPT (notamment le risque de produire des fausses informations). L’IA de Google sera donc lancée « plus comme des fonctionnalités de laboratoire dans certains cas, des fonctionnalités bêta dans certains cas, et un déploiement lent à partir de là ». Google prendra donc son temps, mais il ne faudra peut-être pas trop trainer en route : ChatGPT a dépassé les 100 millions d’utilisateurs en un peu plus d’un mois, des utilisateurs qui souvent préfèrent déjà interroger l’IA plutôt que d’en passer par le traditionnel moteur de recherche…