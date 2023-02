Star Wars Visions saison 2 : date de sortie annoncée et les studios partenaires

La série animée Star Wars : Visions va faire son avec une saison 2 et sa date de sortie sera le 4 mai sur Disney+. Cette date est loin d’être anodine : il s’agit du Star Wars Day, en référence à la célèbre phrase « May the Force be with you » (Que la Force soit avec vous) qui se veut assez proche de « May the fourth » (4 mai).

Le retour de Star Wars : Visions

Dès le 4 mai, les abonnés à Disney+ auront ainsi l’opportunité de visionner neuf courts-métrages inédits produits par neuf studios de pays et cultures différents qui, par leur variété de styles, ouvriront de nouvelles perspectives sur cette saga. Les courts-métrages de la saison 2 de Star Wars : Visions ont été créés par les studios El Guiri (Espagne), Cartoon Saloon (Irlande), Punkrobot (Chili), Aardman (Royaume-Uni), Studio Mir (Corée du Sud), Studio La Cachette (France), 88 Pictures (Inde), D’art Shtajio (Japon) en collaboration avec Lucasfilm et Triggerfish (Afrique du Sud).

Voici le détail :

« Sith » (Studio El Guiri), écrit et réalisé par Rodrigo Blaas

« Screecher’s Reach » (Studio Cartoon Saloon), réalisé par Paul Young

« In the Stars » (Studio Punkrobot), écrit et réalisé par Gabriel Osorio

« I Am Your Mother » (Studio: Aardman), réalisé par Magdalena Osinska

« Journey to the Dark Head » (Studio Mir), réalisé par Hyeong Geun Park

« The Spy Dancer » (Studio La Cachette), écrit et réalisé par Julien Chheng

« The Bandits of Golak » (Studio 88 Pictures), réalisé par Ishan Shukla

« The Pit » (Studios: D’art Shtajio et Lucasfilm), écrit, réalisé et produit par LeAndre Thomas et coréalisé par Justin Ridge

« Aau’s Song » (Studio Triggerfish), écrit et réalisé Nadia Darries et Daniel Clarke

La saison 2 de Star Wars : Visions sera disponible dès le 4 mai sur @DisneyPlusFR ! 🔥 Elle sera composée de 9 nouveaux courts-métrages animés par 9 studios du monde entier. pic.twitter.com/dIme328Qmi — Star Wars France (@StarWarsFR) February 2, 2023

Il n’y a pas encore d’images ni une bande-annonce, mais cela ne devrait pas tarder.