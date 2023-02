John Carmack doute du succès du PSVR 2… mais loue les specs de l’accessoire

John Carmack est ce que l’on appelle (parfois trop facilement) une légende vivante du jeu vidéo. Le créateur du cultissime Doom, ex-CTO d’Oculus et l’une des voix qui pèsent dans le secteur de la VR, a émis il y a quelques jours de gros doutes concernant le succès potentiel du PlayStation VR 2. Ces déclarations ont été lâchées avant même que l’on apprenne que les précommandes de PSVR2 ont été (peut-être) deux fois plus faibles qu’attendues par Sony. « Je ne m’attends pas à ce que le PSVR2 ait beaucoup de succès à 600 dollars, mais techniquement, avec un écran OLED directement connecté et des performances ray-tracing correctes, c’est une opportunité d’implémenter le ray-tracing pour une « latence de mouvement à photons » 6DOF de quelques millisecondes, ce que j’aimerais vraiment voir. »

I don’t expect PSVR2 to be very successful at $600, but technically, with a directly connected OLED display and decent ray tracing performance, it is an opportunity to implement just-in-time ray tracing for couple-millisecond 6DOF motion-to-photons latency, which I would really

— John Carmack (@ID_AA_Carmack) January 26, 2023