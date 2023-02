PS5 : Discord et le VRR en 1440p débarquent en bêta

Sony rend aujourd’hui disponible une nouvelle bêta pour la PlayStation 5, avec notamment le support pour Discord et le taux de rafraîchissement variable (VRR) en 1440p. D’autres améliorations sont également au programme.

Discord et le VRR en 1440p sur PS5

Il devient donc possible de rejoindre un chat vocal sur Discord depuis sa PlayStation 5 afin de discuter avec vos amis sur la plupart des plateformes de jeux. Pour ce faire, il faut lier son compte PlayStation Network (PSN) et Discord depuis les paramètres. Une fois que c’est fait, il faut utiliser l’application Discord sur son téléphone ou ordinateur pour profiter des chats vocaux sur la PS5. Vos amis sur Discord pourront également voir votre statut de connexion et à quels jeux vous jouez. À noter que si vous avez déjà associé vos comptes PlayStation Network et Discord par le passé pour afficher les jeux auxquels vous jouez, vous devrez répéter l’opération sur votre PS5 afin d’accorder les permissions nécessaires au chat vocal de Discord.

D’autre part, il y a la prise en charge du taux de rafraîchissement variable en 1440p. Cela permet d’avoir des performances graphiques plus fluides sur un écran disposant d’un port HDMI 2.1. Pour vérifier si votre périphérique HDMI est compatible, rendez-vous dans Paramètres > Écran et vidéo > Sortie vidéo > Tester la sortie 1440p.

La bêta est également l’occasion d’avoir d’autres nouveautés :

Vous pouvez désormais envoyer une demande de partage d’écran ou partager votre propre écran avec un ami depuis son profil. Il vous suffit de sélectionner l’icône Partage d’écran sur son profil pour démarrer une nouvelle session.

Sur la carte du chat vocal, une icône permet aux membres de la Party de rejoindre votre partie en cours. Vous pouvez rejoindre directement le jeu en sélectionnant le joueur, puis en choisissant Rejoindre la partie dans le menu.

Sur les portails de jeux, vous pouvez désormais voir lesquels de vos amis possèdent le jeu, qui est en ligne, et qui joue actuellement à ce titre. Sélectionnez la tuile pour voir les activités de vos amis. Vous pouvez aussi accéder à leur profil pour plus d’options d’interaction.

Vous pouvez désormais sélectionner et envoyer manuellement des captures d’écran ou des clips vidéo individuels vers l’application PS App depuis votre PS5, puis les partager facilement sur les réseaux sociaux ou avec vos amis. Cette fonctionnalité vient compléter la fonction d’envoi automatique actuellement présente sur l’application.

Il est désormais possible de trier et filtrer les jeux lorsque vous en ajoutez à la liste.

Utilisez les filtres de la bibliothèque pour trouver facilement tous vos jeux PS VR par exemple, ou les titres PS VR2 après la sortie plus tard ce mois-ci

Définissez vos préférences pour déterminer qui peut rejoindre votre partie et qui peut inviter d’autres joueurs aux sessions multijoueur que vous créez sur des jeux compatibles.

Deux nouveaux moyens d’accéder aux sauvegardes des jeux PS4 depuis une PS5.

Vous pouvez désormais transférer facilement les données de votre console PS5, comme les jeux, les données sauvegardées, les profils utilisateur, les captures d’écran et les vidéos vers une autre console PS5 en passant par un réseau Wi-Fi ou un câble LAN. Les données peuvent être transférées lors de la configuration initiale de la console PS5 ou plus tard.

Le lecteur d’écran donne désormais des indications plus détaillées lors de la navigation dans la console, comme la direction vers laquelle vous pouvez bouger, ou votre position actuelle s’il y a plusieurs éléments. De plus, si vous l’utilisez pour lire des pages Internet, la section en train d’être lue à voix haute sera encadrée.

Il est désormais possible de mettre à jour le logiciel de la manette DualSense via une connexion sans fil

Sony ne dit pas encore quand la mise à jour sera disponible pour tout le monde en version finale.