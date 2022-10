Après la Xbox, Discord arriverait aussi sur PS5

Après la Xbox One et les Xbox Series S/X, le logiciel de chat vocal Discord arriverait bientôt sur la console PlayStation 5. Rien n’a encore été confirmé par Sony, mais le compte Twitter d’Ojami Games vient de leaker des captures d’écran qui ne laissent guère de place aux doutes. On peut y voir notamment un bouton « Join Voice on PlayStation » qui reprend le même intitulé que la fonction déjà disponible sur Xbox. Bien entendu, le chat vocal via Discord sera utilisable en Cross-Play, et permettra donc aux joueurs Xbox de converser avec les joueurs PlayStation avec les jeux prévus en cross-play sur les deux systèmes (la liste s’étend de semaines en semaines malgré les grosses réserves initiales de Sony).

Looks like some new Discord x PlayStation integration features are coming soon. Join voice chat. 👀 pic.twitter.com/lmDcH8s6zK — Okami Games (@Okami13_) October 23, 2022

Ne reste donc plus qu’à savoir quand cette nouvelle fonction sera disponible (et sans doute dans pas longtemps si l’on dispose déjà de screenshots).