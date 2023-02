Galaxy Book 3 : Samsung annonce ses nouveaux PC portables, dont un modèle Ultra puissant

En plus d’annoncer ses Galaxy S23, Samsung lève le voile sur les Galaxy Book 3, ses nouveaux ordinateurs portables. Il y a plusieurs modèles, dont un modèle Ultra qui fait ses débuts et qui se veut puissant.

Présentation des Galaxy Book 3

Le Galaxy Book 3 Pro inaugure la gamme avec un écran AMOLED de 14 ou 16 pouces à 120 Hz et une définition de 2 880 × 1 800 pixels (à noter qu’il existe aussi une version entrée de gamme avec un écran LCD Full HD). Les deux ordinateurs portables embarquent les processeurs Intel Core i5 ou i7 de 13e génération avec les graphiques Iris X. La RAM varie de 8 à 32 Go, tandis que le stockage commence à 256 Go et peut atteindre 1 To. Il y a aussi une webcam 1080p, un capteur d’empreintes, une recharge de 65 W par USB-C et un clavier rétroéclairé. Le modèle 16 pouces a aussi un pavé numérique. Les ports comprennent deux USB-C avec Thunderbolt 4, un USB-A et un HDMI 1.4.

Pour sa part, le Galaxy Book 3 Ultra est l’ordinateur portable haut de gamme de Samsung, avec un écran AMOLED de 16 pouces, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une définition de 2 880 × 1 800 pixels. On retrouve un processeur Intel Core i7 ou i9 de 13e génération associé à un GPU Nvidia RTX 4050 ou 4070. La RAM est de 16 Go ou 32 Go et le stockage est de 512 Go ou 1 To, avec un slot d’extension disponible pour du stockage supplémentaire. La machine dispose également d’un clavier rétroéclairé complet avec pavé numérique, d’une recharge de 100 W via l’USB-C, et d’un solide ensemble de ports, dont deux USB-C avec Thunderbolt 4, un USB-A et un HDMI 2.0.

Les PC portables sont fabriqués à partir d’un cadre en aluminium et utilisent des plastiques recyclés, et pèsent moins de 9 kilos. Il y aura également un Galaxy Book 3 Pro avec une charnière 2-en-1 et une connexion 5G en option.

Prix et date de sortie

Les Galaxy Book 3 sont proposés dès maintenant en précommande, avec une disponibilité pour le 17 février. Voici les prix :

Galaxy Book 3 : dès 1 299€

Galaxy Book 3 360 : dès 1 399€

Galaxy Book 3 Pro : dès 1 999€

Galaxy Book 3 Pro 360 : dès 2 199€

Galaxy Book Ultra : 3 499€ (Intel Core i7/Nvidia RTX 4050), 3 899€ (Intel Core i9/Nvidia RTX 4070).

À noter que Samsung propose une offre à l’occasion des précommandes, à savoir que vous pouvez avoir deux fois plus de stockage sans augmenter le prix d’achat. Par exemple, un modèle avec 512 Go peut être acheté au prix du modèle avec 256 Go.