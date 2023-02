Hogwarts Legacy : une ultime bande-annonce avant la sortie du jeu très attendu

C’est le 10 février que Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera disponible et nous avons aujourd’hui le droit à la bande-annonce finale avant la sortie du jeu dans l’univers d’Harry Potter. Il est très attendu par les fans de la saga.

La bande-annonce ne montre pas grand-chose de particulièrement nouveau, mais présente un bel échantillon de tout ce que nous avons vu sur le jeu avant sa sortie. Bien que les personnages que les joueurs incarnent soient de leur propre création, nous voyons tout au long de la vidéo des PNJ notables tels que des professeurs dont la présence dans le jeu a été confirmée.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un RPG d’action-aventure immersif en monde ouvert qui se déroule dans l’univers des livres Harry Potter. Les joueurs pourront découvrir Poudlard dans les années 1800. Vous incarnez une élève détenant la clé d’un ancien secret qui menace de déchirer le monde des sorciers. Vous pouvez maintenant prendre le contrôle de l’action et être au centre de votre propre aventure dans le monde des sorciers.

Pour rappel, la sortie sera en décalée selon les supports. Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera disponible le 10 février sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. Ceux qui commandent l’édition deluxe pourront même jouer dès le 7 février. Viendra ensuite le tour des joueurs PlayStation 4 et Xbox One qui auront le titre le 4 avril. Les joueurs avec une Nintendo Switch seront les derniers servis puisque la sortie se fera le 25 juillet.