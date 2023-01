Le Nothing Phone (2) est confirmé pour 2023 et sera haut de gamme

Le Nothing Phone (2) est annoncé, avec le constructeur révélant que la sortie se fera dans le courant de 2023. Nous apprenons aussi que le smartphone va monter en gamme par rapport au modèle existant, tout comme il sortira aux États-Unis (ce qui n’est pas le cas du téléphone premier du nom).

Carl Pei, le patron et cofondateur de Nothing, a évoqué le sujet lors d’une interview avec Inverse :

Nous développons un smartphone plus haut de gamme que le Nothing Phone (1) et le logiciel sera un grand domaine d’intérêt pour nous. Lorsque vous fabriquez un smartphone pour les États-Unis, vous devez travailler avec les opérateurs sur la certification et l’adaptation de certaines de leurs fonctionnalités dans votre système d’exploitation. Nous n’avions pas les ressources pour cela avant et nous les avons maintenant.

Il n’y a pas d’information pour le moment concernant les caractéristiques techniques du nouveau smartphone. L’actuel se place dans le milieu de gamme avec son processeur Snadragon 778G+. On retrouve tout de même 8 ou 12 Go de RAM selon les modèles, ainsi qu’une batterie de 4 500 mAh et un écran OLED avec une dalle de 6,55 pouces pour une définition de 2 400 x 1 080 pixels.

Nothing a vendu plus d’un million de produits dans le monde, ses écouteurs Ear (1) s’étant écoulés à 600 000 exemplaires et le Phone (1) ayant atteint 500 000 ventes. Selon Carl Pei, environ un tiers des ventes de ses Ear (1) proviennent des États-Unis, et en ne lançant pas son prochain téléphone dans le pays, « nous laissons potentiellement un tiers du volume sur la table ».