Insolite : l’étrange spirale n’était pas une galaxie visible de la Terre

Quelle ne fut pas la surprise de nombreux habitants d’Hawaii lorsqu’il y a deux semaines environ, ces derniers virent dans le ciel une spirale bleue dont la forme était assez semblable à celle des galaxies ! Passé le choc de cette observation spectaculaire, il fallait bien trouver une explication rationnelle à ce phénomène. L’Observatoire astronomique national du Japon a été le plus rapide à réagir et a confirmé que ce que les témoins avaient vu dans le ciel n’était autre que le second étage d’une fusée SpaceX !

Image capturée par le télescope Subaru de l’Observatoire astronomique national du Japon

Le télescope de Subaru a en effet capturé l’image de cette magnifique spirale le 18 janvier dernier… soit quelques minutes à peine après le lancement d’une nouvelle fusée SpaceX dans le cadre de la mise en orbite d’un satellite GPS 3 SV-06 pour le compte de l’US Space Force ! La spirale correspond à la trainée de carburants laissée par le second étage du Falcon 9 (lors de son retour sur Terre à la verticale). Ce n’est bien sûr pas la première fois que cette forme spiralée est signalée par des témoins. En 2021, le décollage de la fusée chinoise Longue Marche 2C avait été suivie par des observations similaires, la fusée ayant laissé échapper du carburant afin d’éviter les risques d’explosion sous la pression.