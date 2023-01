Galaxy S23 : pas de Wi-Fi 7, d’UFS 4.0, et de recharge 45W pour le modèle « de base »

D’ici quelques heures, Samsung dégainera sa nouvelle gamme de flagships haut de gamme, les Galaxy S23, S23 + et S23 Ultra. Et malheureusement au vu des tarifs qui se profilent, le modèle de base (S23) ne devrait pas bénéficier de certains composants clefs des modèles S23 + et S23 Ultra, plus « premium ». Si le Galaxy S23 aura bien droit au même processeur Snapdragon 8 Gen 2, à la même RAM et au même écran Amoled que les deux autres modèles, le leaker @chunvn8888 nous annonce que certains composants seront un peu en deçà en terme de performances.

Passons rapidement sur les différences qui seront probablement à peine notables, comme le moteur haptique, moins puissant sur le S23 que sur le s23+ et le S23 Ultra. Les bordures du smartphone devraient aussi être un peu plus épaisses, et l’écran sera plus petit mais là encore, pas de quoi s’en émouvoir. En revanche, on tique un peu plus sur la recharge 25W (45W pour le S23+ et le S23 Ultra), le support du Wi-Fi 6E (contre du Wi-Fi 7 pour les deux autres modèles), et surtout, l’unité de stockage en UFS 3.1, nettement moins rapide donc que l’UFS 4.0 du S23+/S23 Ultra.

Il n’est pas certain que l’expérience « mobile en main » en soit radicalement changée, mais c’est tout de même dommage, surtout au prix anticipé par les leakers et les analystes (rien en dessous de 1000 euros). Les trois nouveaux modèles de Galaxy seront présentés lors d’une conférence Samsung Unpacked le 1er février.