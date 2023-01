Les ventes de smartphones atteignent leur plus faible niveau en une décennie en Chine

Les ventes de smartphones en Chine ont reculé l’an dernier de 13% pour s’établir à leur plus faible niveau en une décennie, alors que les strictes mesures sanitaires face au Covid-19 et le ralentissement de l’économie ont entravé l’appétit des consommateurs.

D’après les données du cabinet IDC, il y a eu 286 millions de smartphones livrés en 2020, contre 329 millions d’exemplaires en 2021. C’est la première fois depuis 2013 que les ventes annuelles de smartphones dans le pays se situent en-deçà de 300 millions.

« La politique de contrôle strict de la pandémie a entraîné une épargne historiquement haute des ménages, les consommateurs étant devenus conservateurs dans leurs dépenses », a commenté Lucas Zhong, chargé du suivi du secteur des smartphones pour la firme de recherche Canalys.

Le fabricant chinois Vivo a été la marque la plus vendue l’an dernier, avec une part de marché de 18,6% selon IDC. Ses livraisons ont reculé de 25,1% sur un an. Honor a enregistré un bond de 34% de ses ventes, lesquelles étaient toutefois assez basses, pour s’établir au deuxième rang des marques de smartphones les plus vendues, devant Apple et Oppo, à égalité à la troisième place.

Canalys précise qu’Apple a vendu 16,4 millions d’iPhone au quatrième trimestre, soit un déclin de 24% sur un an. Xiaomi a vu ses livraisons chuter sur la même période de 37,3%, tandis que Honor a enregistré une baisse de 14,1% en rythme annuel sur la période octobre-décembre.

C’est la première fois depuis début 2020, lorsque la pandémie du Covid-19 est apparue et a chamboulé le pays, que les ventes d’Apple baissent sur un an. Toutefois, précise Canalys, Apple est le constructeur qui a vendu le plus de smartphones au quatrième trimestre.