Tobey Maguire dit être partant pour encore incarner Spider-Man chez Marvel

Pour beaucoup, Tobey Maguire est « le » Spider-Man puisque l’acteur a incarné l’homme-araignée dans les films de Sam Rami au cours des années 2000. Il y a ensuite eu Andrew Garfield et nous sommes maintenant dans la phase de Tom Holland.

Mais Tobey Maguire l’assure : il est partant pour être à nouveau Spider-Man chez Marvel. L’acteur a fait ce commentaire dans le livre Spider-Man No Way Home : The Official Movie Special, dont des extraits ont été révélés sur le site de Marvel. Il déclare :

J’aime ces films et j’aime toutes les différentes séries. Si ces gars m’appelaient et me disaient : « Tu viendrais ce soir pour traîner et faire des bêtises ? » ou « Tu viendrais pour faire ce film, lire une scène ou faire un truc sur Spider-Man ? », ce serait un « oui ! » parce que pourquoi je ne voudrais pas faire ça ?

Tobey Maguire a également indiqué comment il a réagi quand on lui a demandé de venir jouer dans Spider-Man : No Way Home, dans lequel il fait équipe avec des Peter Parker d’univers alternatifs (Tom Holland et Andrew Garfield) pour affronter les méchants des films précédents du MCU. Il déclare :

Quand ils ont appelé, je me suis dit : « Enfin ! ». J’ai reçu l’appel et j’ai immédiatement accepté de venir faire ce travail. Non sans nervosité — vous savez : à quoi cela va-t-il ressembler et quelle sera l’expérience ? Mais se présenter avec des gens magnifiques, talentueux et créatifs et jouer ensemble ? C’est amusant et excitant.

Officiellement, il n’y a pas un nouveau film Spider-Man avec Tobey Maguire en préparation. Mais bon, Marvel peut nous réserver de nombreuses choses.