Fin de partie pour Justin Roiland (Rick & Morty, High on Life), accusé de violences domestiques

C’est une fin de carrière nauséeuse pour Justin Roiland, le co-créateur de la série animée culte Rick & Morty, qui avait récemment brillamment réussi sa reconversion dans le jeu vidéo avec le très bon High on Life de son studio Squanch Games. Justin Roiland a été mis à la porte par Adult Swim après des accusations de violences domestiques pour des faits qui auraient été commis en 2020. Roiland écope aussi d’une inculpation pour séquestration avec menace, violence, escroquerie et/ou tromperie par le bureau du procureur du comté d’Orange, mais a pu tout de même sortir libre dans l’attente de son procès après le paiement d’une caution de 50 000 dollars.

Au delà d’être le co-créateur de Rick & Morty, Justin Roiland en était aussi le producteur exécutif et assurait le doublage des deux personnages principaux. Dan Harmon, l’autre co-créateur de la série, sera désormais l’unique showrunner de Rick & Morty alors que la saison 7 est en pleine préparation. Pour le studio Squanch Games, dont le jeu High on Life venait de faire un démarrage historique sur le Xbox Game Pass, l’affaire ressemble à un véritable cauchemar : « Nous avons reçu la démission de Justin Roiland. » déclare le studio dans un communiqué. « L’équipe passionnée de Squanch Games continuera de développer des jeux qui plairont à nos fans tout en continuant de supporter et d’améliorer High On Life. »