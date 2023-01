Twitter change sa police d’écriture pour mieux repérer les usurpateurs d’identité

Twitter a décidé de changer sa police d’écriture au niveau de son site, ce qui doit notamment permettre de mieux repérer les faux comptes et autres usurpateurs d’identité. Cela s’explique par de petits changements au niveau des noms d’utilisateurs.

La nouvelle police d’écriture de Twitter modifie la façon la lettre L en minuscule et la lettre i en majuscule s’affichent. Le i majuscule est une barre verticale comme avant et la lettre L minuscule présente une légère différence sur la partie inférieure, pour bien montrer qu’il ne s’agit pas non plus d’une simple barre verticale.

Il arrive que de faux comptes utilisent cette combine de mettre deux i en majuscule pour faire croire qu’il s’agit de deux lettres L en minuscule, alors que ce n’est pas le cas. Ainsi, il devient facilement de repérer quelle est la lettre utilisée. D’autres plateformes ont déjà adopté un changement similaire pour bien faire la distinction. C’est notamment le cas de Discord.

Un autre changement avec Twitter concerne le chiffre 0 qui présente maintenant un zéro barré.

looks like twitter is making some attempts to cut down on impersonation accounts by using a new font for twitter handles. note the slashed 0 and the tail on the l. pic.twitter.com/NZRQxjS3XJ

— Molly White (@molly0xFFF) January 26, 2023