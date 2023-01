Shazam! La Rage des Dieux dévoile sa nouvelle bande-annonce

Warner dévoile aujourd’hui la nouvelle bande-annonce de son prochain film DC, à savoir Shazam! La Rage des Dieux. La première était sortie en juillet dernier. Le film sortira le 29 mars 2023 au cinéma. Les Américains l’auront un peu plus tôt, puisqu’il sortira le 17 mars chez eux.

La suite au film de 2019 mettra davantage l’accent sur les frères et sœurs adoptifs de Billy Batson (alias Shazam), qui ont tous des pouvoirs de super-héros et opèrent ensemble comme la « Shazamily » basée à Philadelphie.

Le film fait revenir Zachary Levi dans le rôle de Shazam, ainsi qu’Asher Angel dans celui de Billy Batson, son alter ego du lycée. Le film met également en vedette Rachel Zegler dans le rôle de l’une des Filles d’Atlas, un groupe divin sans histoire dans les comics, mais qui semble être les méchants cette fois-ci. Helen Mirren et Lucy Liu dirigent les Filles d’Atlas dans les rôles d’Hespera et de Kalypso. Meagan Good, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler et Grace Fulton sont également de retour.

Pour rappel, Shazam! La Rage des Dieux devait initialement sortir le 21 décembre 2022. Mais il y a eu un rapport à 2023 et il faut maintenant attendre le 29 mars pour le découvrir au cinéma.