The Boys saison 4 : un premier teaser au ton très décalé

[Attention aux spoilers dans cet article] Toujours plus dérangeant (et dérangé) au fil des saisons, The Boys est bien la série VRAIMENT politiquement incorrecte de ces dernières années, qui éparpille façon puzzle la moraline super-héroïque de Marvel et fait passer la bande à DC pour des « good guys » (Batou en type fréquentable, on aura tout vu). La saison 4 s’annonce enfin via un teaser au ton toujours aussi décalé, la nouvelle patronne de Vought International, Ashley Barrett, faisant un rapide état des lieux des nouveautés, toujours avec ce cynisme absolu propre à la série (le pouvoir corrompt énormément dans The Boys).

Pour rappel, la saison 3 s’est terminée avec la mort présumée de Soldier Boy, Homelander a récupéré la garde de Ryan (qui bascule franchement vers le côté obscur), Butcher est de moins en moins net (si c’est possible), et Becca a désormais gagné un nouveau statut d’ennemie jurée de Vought. A noter que la saison 4 devrait être encore plus trash que la précédent, ce qui ne semble pas vraiment possible (mais l’impossible ne semble jamais hors de portée de ce psychopathe de HomeLander) tandis que le scénario s’éloignerait encore plus de celui des Comics. La meilleure série d’Amazon Prime Video n’a pas encore de date de sortie.