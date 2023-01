Redfall dévoile sa date de sortie et un nouveau gameplay

Comme prévu, le Xbox Developer_Direct a eu lieu et ce fut notamment l’occasion de découvrir la date de sortie pour le jeu Redfall. Le titre d’Arkane Studios sortira le 2 mai prochain sur Xbox Series X/S et PC avec le Game Pass.

Arkane Studios a dévoilé encore un peu plus Redfall, par le biais d’une longue phase de gameplay permettant de découvrir le monde ouvert, les terribles vampires (avec un aperçu des puissants « Dieux Vampires »), la personnalisation des personnages, les nids de vampires psychiques et plus encore.

Le FPS scénarisé laissera partir les joueurs à la chasse aux vampires dans les rues de Redfall dans le Massachusetts, en solo comme en multijoueur. Le studio a également annoncé les bonus de précommande du jeu ainsi que son édition Bite Back, qui inclut un Hero Pass riche en contenu, dont de nouveaux personnages, des tenues, des armes et plus encore.

Redfall a été annoncé pour la première fois à l’E3 2021 et devait initialement arriver l’année dernière. Il a été retardé, en même temps que Starfield, en mai dernier. Le jeu de tir coopératif en monde ouvert est jouable en solo ou avec jusqu’à quatre survivants, chacun ayant ses propres traits et capacités uniques. Le directeur du studio d’Arkane Austin, Harvey Smith, a déclaré que le titre n’est pas un jeu de tir en horde comme Left 4 Dead, et que son gameplay s’apparente davantage à des jeux de coopération comme Borderlands.