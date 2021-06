[E3 2021] Xbox Bethesda Showcase : 27 nouveaux jeux pour le Game Pass, Starfield et Forza Horizon 5 font péter la next gen (trailers)

Enfin ! Pour la première fois depuis le début de la new-gen, Xbox a (presque) tenu ses promesses. Lors de la conférence Xbox Bethesda Showcase, pas moins de 27 titres ont été présentés pour le Game Pass, dont certains hits récents (comme le fabuleux Hades), mais aussi quelques poids lourds AAA ainsi que deux pépites indés absolument incroyables ( Replaced et Somerville pour ne pas les nommer).

Et le plus beau dans tout ça est qu’Xbox a pu nous sortir une conf réellement convaincante (pas seulement « solide » donc) sans même nous montrer la moindre séquence de gameplay du solo de Halo Infinite, du très prometteur Everwild de Rare, d’Hellblade II, de Fable, de Morrowind VI ou de la suite de Perfect Dark ! C’est dire si Microsoft en a sous la pédale… Starfield, Flight Simulator et son extension Top Gun, Sea of Thieves en mode Pirates de Caraïbes, Age of Empires IV ou bien encore le somptueux Forza Horizon V au Mexique auront donc suffi à faire de la conf de Microsoft sans doute la meilleure présentation de cet E3 2021 (ce qui n’était pas difficile cette année vu la médiocrité de nombre de confs…). Voici donc les trailers les plus intéressants de la conf Xbox Bethesda Showcase :

Starfield : on l’attendait, et on a enfin eu droit à un teaser avec le moteur in-engine. C’est beau, c’est exclusif PC et Xbox Series (et day one dans le Game Pass), et ça a de gros airs de S.F bien »sérieuse ». On veut déjà en voir plus. Starfield sortira sur PC, Xbox Series, et Game Pass le 11 novembre 2022.

Halo: Infinite n’a pas encore tout à fait gommé la mauvaise impression laissée lors du second Xbox Game Showcase. On devra se contenter d’un très court passage inédit du solo (en cinématique in-engine), et surtout d’une longue séquence du gameplay bien pêchu du mode multi. C’est tout de même un poil plus beau que ce qui nous avait été présenté il y a quelques mois, et en plus, le mode solo a de fortes chances d’être encore mieux fini. On y croit toujours… Le jeu sortira à la fin de l’année (day one dans le Game Pass) et la partie multi sera jouable en free-to-play.

Ok, on avait déjà vu le trailer de Battlefield 2042, mais pas encore de longue séquence de gameplay. Confirmation donc, ça tue la gueule, avec des effets atmosphériques qui vont transformer les maps multijoueurs (jusqu’à 128 joueurs sur la même map), en terrains de combat cauchemardesques. Battlefield 2042 arrive le 22 octobre 2021 sur consoles et PC.

Psychonauts 2 a droit à un nouveau trailer… qui est surtout un prétexte à livrer la date de sortie du jeu. C’est pour bientôt, le 25 août exactement, sur Xbox Series, PC, et Game Pass.

La prochaine extension de Sea of Thieves, baptisée A Pirates’ Life, permettra de discuter le bout de gras avec le célèbre capitaine Jack Sparrow. Une belle surprise pour le jeu multi aux 20 millions de joueurs. L’extension sera disponible gratuitement le 22 juin prochain (sur Xbox One, PC, Series, et Game Pass).

Ambiance slave post apo de rigueur : S.T.A.L.K.E.R 2 : Heart of Chernobyl a dévoilé du gameplay et surtout ses graphismes next gen rutilants. Le FPS arrivera en exclu temporaire sur PC et Xbox Series le 28 avril 2022.

Beau comme un camion, ou plutôt une Ferrari F355, Forza Horizon 5 a dévoilé son moteur next gen à tomber à la renverse. Les environnements mexicains sont reproduits à la perfection et jusqu’à la moindre épine de cactus, et l’on a globalement la même impression de photo-réalisme que pour Flight Simulator. Pour le reste, c’est du Forza Horizon pur sucre. Disponible le 9 novembre prochain sur PC, Xbox Series et Game Pass.

Ce fut l’une des grosses et bonnes surprises de la soirée : A Plague Tale Requiem est la suite du superbe jeu d’aventure-action médiéval du français Asobo. Le trailer, de toute évidence in-engine, est absolument splendide (bien que trop court). Second gros coup de Crosoft, le jeu sortira en exclusivité en 2022 sur Xbox Series et PC (le premier opus était sorti sur PS4 et Xbox One).



Vous voulez encore de la claque next-gen ? Le trailer de Flight Simulator montrait le jeu tournant en 4K sous Xbox Series X. Et mazette, c’est franchement beau, très beau même. Le jeu arrive sur Xbox Series (et sur le Game Pass Xbox ) le 27 juillet prochain. Mais ce n’est pas tout, car avant la fin de l’année, une extension du jeu nous permettra de piloter les jets du film Top Gun !



Autre poids lourd du catalogue Microsoft, Age of Empires IV s’est dévoilé un peu plus, l’occasion aussi de confirmer la date de sortie, fixée donc au 28 octobre prochain. Le jeu de stratégie sera disponible sur Xbox Series, PC et Game Pass.



Outer Worlds 2 s’est annoncée via un faux trailer absolument hilarant. On comprend donc que le jeu n’en est encore qu’à la phase de préproduction et qu’il n’y a donc encore rien à montrer. Les fourbes.



Graphiquement splendide mais totalement déjanté sur tout le reste… Atomic Heart semble vouloir nous prouver qu’on peut faire du FPS différent. Après ce trailer, on n’en doute pas. Le jeu arrivera un de ces quatre sur Xbox One, Xbox Series et PC.



Sans aucun doute l’une des plus belles pépites indé présentée lors de cet E3, Replaced fait dans le pixel-art… avec plein d’effets modernes dedans (on a même cru voir du ray-tracing !). C’est super beau, bien animé et stylé comme pas possible, et ça nous fait vraiment très envie. Replaced sortira en 2022 sur PC et Xbox Series.

Autre pépite indé, Somerville, qui a de gros airs d’Inside (et ce n’est pas une critique). Là encore, la direction artistique est à tomber et la tonalité horrifique du titre devrait générer une tension permanente. Sortie en 2022 sur Xbox Series, PC et Game Pass.



Le prochain jeu du studio Avalanche s’est dévoilé sous la forme d’un très court teaser. Contraband sera donc un titre en co-op et dans un open world. Pour en savoir plus, il faudra sans doute attendre le prochain Xbox Games Showcase.

Présenté comme le « One more thing » de la conf, Redfall du studio Arkane a peiné à nous convaincre malgré une DA d’assez bonne facture. Un trailer tout en cinématique nous a mis sur la piste d’un énième TPF ou FPS co-op anti zombies, pardon, anti-vampires ici. Sortie prévue à l’été 2022.



The Elder Scrolls Online Console Enhanced s’annonce sur next gen. Même si le miracle n’a pas totalement lieu (le jeu n’est pas tout jeune), ce rafraichissement est bienvenu, avec de belles améliorations graphiques. Cette refonte next gen arrive sur Xbox Series et PS5 le 15 juin prochain.



Autre jolie surprise, Eiyuden Chronicle Hundred Heroes (la suite spirituelle de Suikoden) a montré du gameplay… et a été décalé en 2023, tandis que le totalement inattendu spin-off Eiyuden Chronicle Rising, un pur Action-RPG, s’annonce pour 2022. Certaines séquences du trailer dévoilent des effets de coups et des décors de toute beauté.

Enfin, et pour finir cette longue liste de trailers, le brawler multijoueurs mignon et zarbi Party Animals. Très fun à priori. Le jeu arrivera en 2022 sur Xbox Series et PC.

Pour le reste, on va faire un petit résumé sachant que les trailers ne nous ont pas montré du neuf pour la plupart. Le très prometteur 12 Minutes a enfin une date de sortie, fixée au 19 août prochain, le fps collaboratif anti-zombies Back to Blood passe en bêta publique le 5 août, le FPS/farm ultra coloré Slime Rancher 2 nous a semblé incroyablement… médiocre (donc on ne vous fait pas perdre de temps avec ça), le jeu de Snowboard Shredders (à priori sympatoche) arrive sur le Game Pass à la fin de l’année, Fallout 76 a droit à une nouvelle extension qui ne le sauvera pas des flammes de l’enfer, Doom Eternal aura bientôt sa version next gen Xbox Series X/S (directement dans le Game Pass aussi), le sous-côté Grounded recevra une nouvelle extension The Shroom & Doom, le prometteur The Ascent arrive dans le Game Pass et sur Series X/S le 29 juillet, Diablo II sort en version « Resurrected » le 23 septembre, et surtout, surtout, le génial Hades débarque sur le Game Pass le 13 août prochain.