Le nom de domaine sex.com est (de nouveau) à vendre

C’est ce qui s’appelle un nom de domaine juteux : sex.com est à vendre, 13 ans après son acquisition au prix indécent (et record) de 13 millions de dollars ! Forcément, et sachant quelles sont les grandes motivations de l’être humain dans l’existence, sex.com est un nom de domaine hautement et durablement monétisable. Les propriétaires de sex.com en ont pleinement conscience, et ont donc décidé d’émoustiller les acheteurs potentiels avec une vente aux enchères. La mise minimale est de 20 millions de dollars, et celui qui remportera l’enchère devra immédiatement payer la moitié de cette somme.

On peut parier sans trop de risques que les enchères vont s’envoler : le site rattaché au nom de domaine est vendu avec ses annonceurs, ses utilisateurs (40 000 nouvelles inscriptions chaque mois, 1 million de visiteurs uniques par jour), son vaste contenu pornographique, et bien sûr son code source. Le prochain propriétaire de sex.com jouira donc d’une véritable machine à cash, à commencer par une commission de 20% sur chaque abonnement. De quoi atteindre le 7ème ciel rapidement…