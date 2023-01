C’est une grande première pour SpaceX. Ce lundi 23 janvier, la société spatiale privée a réussi un test complet « Wet Dress Rehearsal » du Starship , allant du remplissage des réservoirs au compte à rebours final. Ce sont toujours les prototypes Starship SN-24 et le SuperHeavy BN-7 qui formaient aors l’énorme fusée que l’on appelle commodément Starship. 5 000 tonnes de méthane et d’oxygène liquide ont été versés durant plusieurs heures dans les immenses réservoirs du Starship, toute l’opération étant organisée et chronométrée selon les conditions d’un lancement réel. Les équipes au sol ont ensuite testé les équipements électroniques et l’ordinateur de bord de la fusée, puis vérifié que la structure supportait bien la charge des ergols (carburant de la fusée) via une multitude de capteurs. Le compte à rebours est venu clore avec succès cette session de test cruciale.

Starship completed its first full flight-like wet dress rehearsal at Starbase today. This was the first time an integrated Ship and Booster were fully loaded with more than 10 million pounds of propellant pic.twitter.com/btprGNGZ1G — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2023

Le Starship va t-il (enfin) pouvoir décoller ? Oui, mais pas tout de suite puisque SpaceX a confirmé qu’il y aurait un ultime test de mise à feu avant le décollage. Et cette fois, pas de rigolade puisque le test consistera à effectuer une mise à feu statique des 33 moteurs Raptor du SuperHeavy. Au vu des dégâts constatés sur la zone avec seulement 8 moteurs allumés, on peut déjà imaginer l’enfer de puissance que cela va être… Le lancement du Starship n’interviendra donc pas avant plusieurs semaines encore, mais cette fois au moins sait-on que cela se fera bientôt (et pas en 2024 !).