Microsoft Teams et Outlook sont en rade depuis plusieurs heures suite à des « problèmes de réseau »

Microsoft Teams, Outlook et d’autres logiciels de la suite Office 365 sont en rade depuis quelques heures, une panne massive qui touche de plein fouet des dizaines voire des centaines de milliers d’utilisateurs. Les équipes de Microsoft indiquent avoir « identifié des potentiels problèmes de réseau » et s’attellent bien évidemment à tout remettre en ordre. Microsoft précise que la panné concerne les logiciels suivants : Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Xbox Live, LinkedIn et Microsoft Graph.

Les Etats-Unis semblent relativement épargnés (il y a tout de même des remontées d’incidents), la plupart des remontées de pannes provenant d’utilisateurs sur le territoire européen ou asiatique. Les ingénieurs de Microsoft mettraient en place actuellement un serveur-doublon afin de permettre à nouveau l’accès aux logiciels concernés. Microsoft Teams et d’ Outlook seraient les premiers à revenir une situation normale. Même si des pannées aussi massives sont heureusement rares, cela fait tout de même tâche pour une société qui a bâti un grande partie de réputation dans le monde Pro grâce à la fiabilité de ses services de cloud (Microsoft Azure).