Saints & Sinners: Chapter 2 a une date de sortie sur PSVR 2 et PCVR (trailer)

Considéré à juste titre comme l’un des tous meilleurs jeux VR (et peut-être le meilleur jeu du Quest 2), The Walking Dead: Saints & Sinners s’apprête à accueillir son nouveau chapitre sur PCVR et PSVR 2. The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, déjà disponible sur le Meta Quest 2 depuis plusieurs mois, arrivera donc sur PCVR et PlayStation VR 2 le 21 mars prochain, soit tout de même avec quelques semaines de retard sur le calendrier prévu (le chapitre devait sortir en février). Saints & Sinners accompagné du chapitre Retribution sera proposé à la vente une soixante d’euros, ce qui est plutôt une bonne affaire étant donné que deux jeux sont disponibles dans le pack (et avec une solide durée de vie qui plus est).



L’arrivée du jeu de zombies sur le PSVR 2 confirme en tout cas que la liste de jeux au lancement du casque Sony empruntera énormément aux catalogues PCVR et Meta Quest 2. Hormis les poids lourds GT7, No Man’s Sky et Resident Evil Village (qui sont des mises à jour VR de jeux « flat ») ainsi bien sûr que l’expérience Horizon, le reste du catalogue de lancement (+ de trente titres) est déjà disponible sur PCVR et/ou Meta Quest. Rien ne dit que cette situation doive beaucoup changer dans la mesure où Sony a déjà prévenu qu’il ne sortirait pas ou peu de gros titres exclusifs au PSVR 2, préférant laisser la main aux studios tiers.