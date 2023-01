Les premiers tests de 5G dans le métro parisien sont positifs

Il a fallu attendre un moment pour avoir la 4G dans le métro parisien, mais l’attente devrait être moins longue pour ce qui est de la 5G. Des premiers tests ont déjà été effectués et ils ont été concluants. L’objectif est d’avoir un déploiement dès 2024, afin d’être prêt pour les Jeux olympiques de Paris.

La 5G arrive dans le métro parisien

Cellnex a procédé à des simulations de couverture 5G dans les tunnels du Grand Paris Express et les premiers tests ont été positifs. Des tests de propagation radio dans le tunnel du Grand Paris Express ont eu lieu, en plus des simulations de couverture des futures stations. Il s’agissait tout d’abord de valider les modèles de propagation de la 5G sur les fréquences 2 100 MHz ou 3 500 MHz. Ces fréquences « cœur de la 5G » offrent un bon compromis entre performance technique et portée du signal, comme l’explique ZDNet.

Il y a ensuite eu l’étape où Cellnex a voulu affiner ses modèles de propagation du signal dans le tunnel, en tenant notamment compte des angles de réflexion dans les virages. Il a également été question de vérifier les performances pour s’assurer qu’elles sont au rendez-vous et ainsi choisir tel ou tel équipement.

Cellnex s’appuie sur des antennes actives qui sont positionnées en gare ou sur les quais et sur des répéteurs basse puissance connectés à une ou deux antennes de type panneau ou omnidirectionnelles. L’architecture dispose également des répéteurs haute puissance, installés en ouvrage annexe ou bien dans des sous-quais (connectés par fibre optique) et raccordés à des antennes log périodiques. C’est-à-dire des antennes radioélectriques à large bande utilisées notamment pour la TNT.

D’autre part, Cellnex a pour mission de déployer sur les lignes 16 et 17 un réseau radio indoor DAS (Distributed Antenna System) offrant aux voyageurs une connectivité continue pour la voix et les données en 5G. Il faut également conserver une compatibilité avec les réseaux 2G, 3G et 4G.

À noter que Cellnex n’est pas le seul à opérer sur le chantier du Grand Paris Express. Totem, filiale du groupe Orange, est chargée de déployer un réseau mobile indoor DAS sur l’ensemble de la ligne 15 Sud, qui reliera Pont de Sèvres, à Boulogne-Billancourt (92), à la future gare Noisy-Champs, à Noisy-le-Grand (93) et d’en assurer son exploitation jusqu’en 2035.