Saturation des films de super-héros ? Le président de Marvel n’est pas de cet avis

Pour Kevin Feige, le président de Marvel Studios, le public ne va jamais se lasser des films de super-héros, que ce soit dans l’avenir proche ou plus tard. Il a fait cette déclaration dans le podcast The Movie Business.

« Je suis chez Marvel Studios depuis plus de 22 ans, et la plupart d’entre nous ici à Marvel Studios ont été autour d’une décennie ou plus ensemble », a déclaré Kevin Feige. « Dès ma deuxième année chez Marvel, les gens se demandaient : combien de temps cela va-t-il durer ? Est-ce que cette mode des films basés sur les comics va se terminer ? ».

Le président a comparé la question à celle de savoir si les films basés sur des romans pourraient disparaître, en faisant remarquer que Marvel Comics existe depuis 80 ans et a produit d’innombrables histoires qui peuvent être adaptées d’innombrables façons.

« Je ne comprenais pas vraiment la question. Pour moi, c’était comme dire, après Autant en emporte le vent, combien d’autres films peut-on faire à partir de romans ? », a-t-il déclaré. « Pensez-vous que le public va se détourner des films adaptés de livres ? ». Il ajoute : « vous ne poseriez jamais cette question parce que la plupart des gens comprennent qu’un livre peut être n’importe quoi. Un roman peut contenir n’importe quel type d’histoire. Tout dépend donc de l’histoire que vous traduisez. Les non-lecteurs de comics ne comprennent pas que c’est la même chose dans les comics ».

Pour Kevin Feige, le fait que Marvel Comics existe depuis 80 ans est formidable parce que cela permet de traiter différentes histoires pour en faire des films et séries. « C’est notre grand privilège de pouvoir prendre ce que nous avons et de l’adapter. Une autre façon de le faire est de les adapter à différents genres et aux types de films que nous voulons faire ».