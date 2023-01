Cyberattaque contre la ville de Caen : la plupart des services en ligne sont rétablis

Quatre mois après la cyberattaque qui a visé les serveurs de la ville de Caen et la communauté urbaine de Caen la Mer, les deux collectivités ont annoncé la reprise progressive de leurs services en ligne.

« Les sites et la majorité des services en ligne ont été rétablis depuis la fin de la semaine dernière », ont annoncé la ville et la communauté urbaine de Caen la Mer qui évoquent une « reprise progressive des services en ligne » dans un message d’information.

L’attaque survenue le 26 septembre avait notamment perturbé l’état civil. Les sites Internet de la ville (106 000 habitants), de l’agglomération Caen la mer (260 000 habitants), des musées, des bibliothèques, du théâtre, du Conservatoire de Caen étaient aussi inaccessibles au public.

La ville et la communauté urbaine précisent que les usagers peuvent à nouveau accéder à leurs sites, au portail citoyen servant à effectuer des démarches, aux sites et billetteries du musée des Beaux-Arts de Caen et du musée de Normandie. Les sites et billetteries du théâtre de Caen, du conservatoire et orchestre de Caen, la plateforme citoyenne de la ville sont également à nouveau accessibles.

En septembre, la directrice des systèmes informatiques de la ville Hélène Drieu soulignait que la mairie n’avait pas reçu de demande de rançon. À la suite de la cyberattaque, Hélène Drieu indiquait que la ville avait isolé toute l’infrastructure rendant les applications non fonctionnelles pour enquêter et remettre de la sécurité. Les pirates avaient commencé à déployer sur les serveurs le ransomware qui leur permet, une fois qu’il est complètement installé, de chiffrer toutes les données en 40 minutes, mais ils n’avaient pas pu aller jusqu’au bout, avait précisé la directrice des systèmes informatiques.