Marvel’s Avengers : fin prochaine du support et des mises à jour pour le mal aimé de Crystal Dynamics

Etrillé par les joueurs et par les testeurs à sa sortie, le jeu Marvel’s Avengers est désormais poussé vers la sortie. Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Nixxes et Square Enix annoncent conjointement qu’il n’y aura plus de support du jeu après le 30 septembre prochain. Le titre ne sera plus disponible au téléchargement à cette date. La mise à jour 2.8, déployée le 31 mars, sera aussi la toute dernière du jeu.

Avec sa DA du pauvre et son gameplay tellement classique qu’il en devenait soporifique, Marvel’s Avengers a rapidement déçu les attentes des joueurs. Les serveurs du jeu s’étaient vidés plus rapidement qu’un coup de pied de la Veuve Noire, et pour ne rien arranger, l’ultra populaire Spider-Man est resté la chasse gardée de la version PlayStation du titre, ce qui n’avait aucun sens pour un titre cross-play hormis une fois de plus pour alimenter la machine à exclusivités de Sony.

Malgré cet échec cuisant, Square Enix n’arrêtera pas les serveurs du jeu, qui restera donc jouable après la date du 30… à condition de disposer d’un abonnement PS Plus ou Xbox Live Gold. En revanche, il ne faudra plus compter sur la correction de nouveaux bugs ou sur tout autre amélioration du titre.