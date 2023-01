343 Industries tente de rassurer sur l’avenir d’Halo après les licenciements

Microsoft a annoncé il y a quelques jours un plan de licenciement massif, près de 11 000 salariés étant priés de quitter l’entreprise. Les studios Xbox ne sont pas épargnés par ces coupes sombres, et notamment 343 Industries, en charge de la licence Halo. Si l’on en croit les quelques retours d’employés, des dizaines de développeurs, community manager, et membres du staff de contrôle qualité ont déjà quitté 343 Industries, une véritable saignée qui pouvait légitimement faire s’interroger sur l’avenir de la franchise Halo dans l’écosystème Xbox.

Face à l’angoisse des nombreux fans du Master Chief, 343 Industries a tenu à apporter une réponse claire sur le compte Twitter du studio : « Halo et Master Chief sont ici pour rester. 343 Industries continuera à développer Halo maintenant et à l’avenir, y compris des histoires épiques, du multijoueur et plus encore de tout ce qui rend Halo génial. » Les changement de poste de Joe Staten, ex-directeur créatif de 343 Industries, du développeur David Berger (en charge du moteur graphique Slipspace Engine ) et du co-fondateur du studio Bonnie Ross ont en tout cas profondément rebattu les cartes, au point qu’ il faudra sans doute un peu plus que quelques lignes sur Twitter pour convaincre que le studio est géré avec une stratégie claire et pérenne…