Près de 5 ans après sa sortie, Detroit : Become Human atteint les 8 millions de ventes

Certains jeux vidéo ont des carrière de sprinters, engrangent des millions de ventes en un temps très court avant de rapidement s’effondrer dans les charts. D’autres titres au contraire tiennent sur la durée pour au final afficher d’aussi gros chiffres. C’est le cas de Detroit : Become Human, sans aucun doute le meilleur jeu du studio Quantic Dream, qui vient de dépasser les 8 millions de ventes… près de 5 ans après sa sortie. Detroit : Become Human est sorti le 25 mai 2018 sur PS4, le 12 décembre 2019 sur PC, et il faut bien reconnaitre que depuis ces deux dates, aucun autre jeu d’aventure narrative n’est parvenu au même niveau d’ambitions globales, ce qui explique peut-être cette longévité exceptionnelle.



Detroit : Become Human s’est vendu à 5,5 millions d’exemplaires sur PS4, à 2,5 millions sur PC, et pour ne rien gâcher, le studio français précise que ces chifres ne tiennent pas compte des téléchargements via les services par abonnement (PlayStation +). Le succès persistant du jeu a même servi de locomotive aux autres titres du studio (Heavy Rain, Beyond : Two Souls), qui ont vu leur ventes exploser l’an dernier. Plus fort encore, les trois jeux du studio seraient core très demandés en 2023 : « Nous constatons d’ailleurs fin 2022 un niveau de Wishlist record sur ces trois titres, ce qui nous laisse entrevoir une année 2023 tout aussi exceptionnelle » précise Guillaume de Fondaumière, l’un des dirigeants de Quantic Dream. Qu’est ce que cela va être lorsque Quantic Dream sortira son Star Wars Eclipse !