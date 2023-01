Discord acquiert Gas, une application qui plaît aux ados pour se complimenter

Discord annonce avoir acquis Gas, une application mobile qui plaît notamment aux adolescents américains et qui permet de se complimenter. L’application est conçue pour les compliments anonymes et les affirmations positives.

Gas propose des sondages qui demandent aux utilisateurs de voter pour des choses comme la plus belle personne qu’ils ont rencontrée ou le camarade de classe qui n’a pas peur de s’attirer des ennuis. Sa popularité auprès des lycéens est montée en flèche (du moins aux États-Unis) depuis son lancement en août. L’un des co-créateurs de TBH, une application pour adolescents similaire qui a été acquise et fermée par Facebook, a créé Gas, qui a attiré l’attention de plus d’un million d’utilisateurs actifs quotidiens et de 30 000 nouveaux utilisateurs par heure en octobre.

« Les fondateurs de Gas ont fait leurs preuves en matière de création d’applications et d’expériences passionnantes, et nous sommes ravis de travailler avec leur équipe pour passer à la vitesse supérieure », déclare Discord sur son blog. « Pour l’instant, Gas continuera à être une application autonome et l’équipe de Gas rejoindra Discord pour nous aider à poursuivre nos efforts de croissance auprès de nouveaux publics et de publics de base ».

Il n’est pas précisé combien Discord a dépensé pour l’acquisition. De plus, la messagerie reste assez vague concernant les changements auxquels ses utilisateurs peuvent s’attendre au fil des mois avec cette acquisition.