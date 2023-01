Sony dévoile les jeux PlayStation les plus téléchargés en 2022

Sony a partagé la liste des jeux PlayStation (PS4, PS5 et PS VR) qui ont été les plus téléchargés tout au long de 2022. On retrouve un classement pour l’Europe et un classement pour les États-Unis et le Canada. Les Européens ont été très football avec FIFA 23, là où les Américains ont préféré la guerre avec Call of Duty: Modern Warfare II.

Les jeux PS5 les plus téléchargés en 2022 en Europe

FIFA 23

Call of Duty: Modern Warfare II

God of War Ragnarök

ELDEN RING

Grand Theft Auto V

GRAN TURISMO 7

Cyberpunk 2077

Horizon Forbidden West

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

Dying Light 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Among Us

NBA 2K23

F1 22

It Takes Two

Stray

FIFA 22

Assassin’s Creed Valhalla

Sifu

FAR CRY 6

Et les jeux PS5 les plus téléchargés en 2022 aux États-Unis et au Canada

Call of Duty: Modern Warfare II

God of War Ragnarök

NBA 2K23

ELDEN RING

Madden NFL 23

Grand Theft Auto V

FIFA 23

Horizon Forbidden West

GRAN TURISMO 7

Dying Light 2

MLB The Show 22

Cyberpunk 2077

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

NBA 2K22

WWE 2K22

Gotham Knights

Sifu

Star Wars Jedi: Fallen Order

Stray

Les jeux PS4 les plus téléchargés en 2022 en Europe

FIFA 23

Grand Theft Auto V

Call of Duty: Modern Warfare II

Minecraft

FIFA 22

Red Dead Redemption 2

Among Us

The Last of Us Part II

ELDEN RING

The Forest

Need for Speed Heat

The Witcher 3: Wild Hunt

The Crew 2

NBA 2K22

God of War Ragnarök

A Way Out

Gang Beasts

F1 22

GRAN TURISMO 7

Horizon Forbidden West

Et les jeux PS4 les plus téléchargés en 2022 aux États-Unis et au Canada

Call of Duty: Modern Warfare II

Grand Theft Auto V

Minecraft

ELDEN RING

NBA 2K23

Red Dead Redemption 2

NBA 2K22

Madden NFL 23

God of War Ragnarök

FIFA 23

MLB The Show 22

The Last of Us Part II

Horizon Forbidden West

Batman: Arkham Knight

Gang Beasts

Need for Speed Heat

WWE 2K22

Dying Light 2

Among Us

The Forest

Pour le PS VR en Europe

Beat Saber

Job Simulator

SUPERHOT VR

Creed: Rise to Glory

Sniper Elite VR

Swordsman VR

Rick and Morty: Virtual Rick-ality

Batman: Arkham VR

Arizona Sunshine

Astro Bot Rescue Mission

Pour le PS VR aux États-Unis et au Canada

Beat Saber

Job Simulator

SUPERHOT VR

Creed: Rise to Glory

Swordsman VR

Astro Bot Rescue Mission

Rick and Morty: Virtual Rick-ality

GORN

Batman: Arkham VR

The Walking Dead: Saints & Sinners

Du côté des free-to-play (PS4 et PS5) en Europe

Fall Guys

Call of Duty: Warzone/Warzone 2.0

Fortnite

MultiVersus

Overwatch 2

Rocket League

eFootball 2023

Apex Legends

Rumbleverse

Rec Room

Et pour les free-to-play aux États-Unis et au Canada