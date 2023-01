Le métavers Roblox arriverait sur Meta Quest durant le second semestre 2023

Roblox est l’un des rares métavers estampillé « métavers » à connaitre un réel succès. Et si l’on en croit les indiscrétions d’Alex Heath, journaliste pour le site The Verge, ce métavers pourrait bientôt débarquer sur Meta Quest 2… et donc faire une concurrence directe au Horizon Worlds de Meta (déjà passablement dans la sauce). Heath précise que Roblox devrait être disponible sur Meta Quest durant le second semestre de l’année en cours, mais que » les plans sont susceptibles de changer » . Ce possible « changement de plan » concerne plus probablement un report de la sortie du titre plutôt qu’une annulation de la version Meta Quest. Ni Meta ni Roblox n’ont souhaité commenter la rumeur du jour.

Pour rappel, Roblox est déjà jouable sur PCVR, et le fait qu’il soit « cloud-based » le rend sans doute adaptable sur Quest sans trop de sacrifices techniques (en mode autonome). Le point d’achoppement, sans doute pas insurmontable, concernera plutôt les nombreuses créations des joueurs (Roblox est un gros bac à sable créatif), créations qui doivent être bien visibles dans toutes les versions du titre (Windows, PCVR, mobile, et donc demain le Meta Quest). En d’autres termes, les développeurs de Roblox doivent assurer du cross-play sans bavure.