The Mandalorian saison 3 : l’affiche dévoilée, la bande-annonce en approche

La saison 3 de The Mandalorian débutera le 1er mars sur Disney+ et les fans de Star Wars ont aujourd’hui le droit à l’affiche. Ils pourront également profiter de la nouvelle bande-annonce puisqu’elle arrive cette nuit.

L’affiche montre le Mandalorien en train de voler grâce à son jet-pack et Grogu dans ses bras. Que fait-il là alors que le duo s’est séparé à la fin de la saison 2 ? Il s’avèrent qu’ils se sont retrouvés dans la série Le Livre de Boba Fett. On peut imaginer qu’un résumé sera proposé avant le premier épisode de la nouvelle saison afin que les personnes n’ayant pas vu Le Livre de Boba Fett puissent être à jour et tout comprendre.

Découvrez une nouvelle affiche de la saison 3 de The Mandalorian et rendez-vous demain matin pour découvrir une nouvelle bande-annonce ! #DisneyPlus pic.twitter.com/RTj13mCrPK — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) January 16, 2023

La saison 3 de The Mandalorian se déroulera après les événements de la série Le Livre de Boba Fett, dans laquelle Din Djarin/Mandalorien a donc été vu en train de retrouver Grogu. La paire a quitté Tatooine, Mando se rendant sur la planète Mandalore pour restaurer son honneur et redevenir un Mandalorien. Carl Weathers (Greef Karga), Giancarlo Esposito (Moff Gideon) et Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze) reviendront. Christopher Lloyd (Doc dans Retour vers le futur) fera également ses débuts dans la série.