Windows : des raccourcis disparaissent du menu Démarrer et de la barre des tâches, Microsoft enquête

Un bug est en cours sur Windows, avec les raccourcis des applications qui disparaissent du menu Démarrer et de la barre des tâches chez certains. Microsoft est en courant et enquête.

Il semblerait que le bug soit en lien la détection des menaces de Microsoft Defender, à savoir l’antivirus de Windows. La base de données est régulièrement mise à jour et le dernier changement en date a causé plus de problèmes qu’autre chose.

Le problème touche les entreprises et les organisations qui utilisent Microsoft 365 et Defender pour se protéger contre les logiciels malveillants, les virus et d’autres menaces. Dans une note aux clients, Microsoft indique avoir reçu des rapports selon lesquels une certaine règle de réduction de la surface d’attaque (ASR) est à l’origine des problèmes. Les administrateurs informatiques tentent actuellement de contourner le problème en paramétrant la règle « Block Win32 API calls from Office macro » en audit uniquement.

Sur Twitter, Microsoft a indiqué ouvrir une enquête suite à ce problème. Le groupe déclare avoir « rétabli la règle pour éviter tout impact supplémentaire pendant que nous poursuivons notre enquête ». Il n’a pas publié de solution de contournement ni de conseils sur la manière dont les administrateurs informatiques pourraient récupérer les raccourcis sur les machines concernées.

Les utilisateurs de Windows pour le grand public ne sont pas concernés par cet étrange bug, qui ne touche que les machines gérées au sein des entreprises. Cela représente tout de même des centaines ou des milliers de machines au sein de grandes entreprises qui comptent sur la sécurité de détection des menaces de Microsoft.