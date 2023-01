TikTok écope d’une amende de 5 millions en France pour ses cookies

Le réseau social TikTok a été sanctionné en France d’une amende de 5 millions d’euros pour n’avoir pas permis aux utilisateurs de son site de refuser simplement les cookies, a annoncé la CNIL, à savoir le gendarme français des données personnelles.

Entre mai 2020 et juin 2022, la CNIL a effectué plusieurs missions de contrôle en ligne sur le site de TikTok et sur pièces, c’est-à-dire sur la base de documents demandés à la société par l’autorité. Les contrôles ont uniquement porté sur le site du réseau social et non son application mobile disponible sur iOS et Android.

Depuis la publication de ses nouvelles lignes directrices sur les cookies en 2020, la CNIL impose aux sites Internet utilisant des cookies de proposer un bouton permettant de refuser leur dépôt aussi facilement que de les accepter. Il se trouve que TikTok ne proposait pas ce système et a donc manqué aux obligations prévues par l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.

Un bouton permet d’accepter facilement tous les cookies, mais l’action de les refuser nécessitait plusieurs clics. La CNIL a considéré que rendre le mécanisme de refus plus complexe revient en réalité à décourager les utilisateurs de refuser les cookies et à les inciter à privilégier la facilité du bouton « Tout accepter ».

De plus, les utilisateurs n’étaient pas informés de façon suffisamment précise des finalités des cookies tant sur le bandeau d’informations au premier niveau que dans le cadre de l’interface de choix accessible après avoir cliqué sur un lien présent dans la bannière.

TikTok écope donc d’une amende de 5 millions d’euros. C’est sa première en France.