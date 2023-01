i9-13900KS : Intel annonce son processeur pouvant atteindre 6 GHz sans overclocking

Intel annonce aujourd’hui son processeur i9-13900KS, qui n’est autre que sa puce la plus puissante et qui se veut la première à dépasser le cap des 6 GHz sans overclocking. Comme le nom peut le suggérer, le processeur se repose sur le processeur i9-13900K existant.

L’Intel i9-13900KS est le premier processeur à atteindre 6 GHz sans overclocking. Il utilise la technologie Intel Thermal Velocity Boost pour atteindre ce cap et améliorer les performances de jeu sur PC. Et comme on peut s’y attendre, il y a une hausse au niveau de la consommation. Alors que le 13900K de base monte à 125 W, le modèle S grimpe jusqu’à 150 W. Dans les faits, on peut même monter à 250 W lorsque la puce est sollicitée à 100%. Pour le coup, c’était la même chose avec le 13900K.

Outre le passage à 6 GHz sans overclocking et la consommation en hausse, le processeur i9-13900KS est plus que similaire au modèle standard. Intel propose toujours 24 cœurs (huit cœurs performances et 16 cœurs efficients), 32 threads, 36 Mo de cache (Intel Super Cache) et 20 voies PCIe (16 PCIe 5 et quatre PCIe 4). Il faut une carte-mère Z690 ou Z970 avec un BIOS mis à jour pour utiliser la nouvelle puce.

Le prix du processeur Intel i9-13900KS est de 699$ aux États-Unis, avec une disponibilité dès aujourd’hui. Il n’y a pas encore de tarif annoncé pour la France.