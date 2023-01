Joe Biden s’en prend aux géants de la tech et leurs pratiques

Le président des États-Unis Joe Biden a décidé de s’en prendre aux géants de la tech, les fameux GAFAM (Google, Apple Facebook, Amazon, Microsoft) et d’autres comme les réseaux sociaux, et veut « demander des comptes » comme il écrit dans une tribune du Wall Street Journal.

Dans sa tribune, le président américain a appelé les élus démocrates et républicains à s’unir pour renforcer la législation en matière de protection des données personnelles et des utilisateurs mineurs, ainsi que pour lutter contre la discrimination, l’exploitation sexuelle et le cyberharcèlement.

Joe Biden s’est dit « fier » de ce que le secteur technologique avait accompli, mais également « inquiet (…) comme beaucoup d’Américains (…) de la façon dont cette industrie collecte, partage et exploite nos données les plus personnelles, renforce l’extrémisme » et « met nos enfants en danger ».

Selon ses dires, « des millions de jeunes gens se débattent face au harcèlement, à la violence, aux traumatismes » et aux questions de santé mentale. « Nous devons demander des comptes aux réseaux sociaux sur les expériences qu’ils mènent sur nos enfants, pour dégager des profits ».

Joe Biden a rappelé avoir encouragé, depuis le début de son mandat, le Congrès à légiférer sur le sujet. Le président américain a évoqué les efforts de son gouvernement pour protéger les données personnelles, pour lutter contre la discrimination en ligne et renforcer les moyens de l’État américain pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. « Mais nos prérogatives actuelles ont des limites », a-t-il expliqué, appelant ainsi les élus à étoffer le cadre légal auquel sont soumis les géants de la tech.

Après des décennies d’immobilisme, plusieurs initiatives au Congrès ont commencé à faire bouger les lignes. En septembre, un texte sur la concurrence a été adopté à la Chambre des représentants afin de renforcer les prérogatives des États pour assigner en justice des entreprises technologiques et augmenter les moyens financiers des régulateurs. Il n’a pas encore été examiné au Sénat. Une proposition de loi visant à protéger les mineurs sur Internet, soutenue par des élus républicains et démocrates, a également été déposée au Sénat.