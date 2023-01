Les ventes de PC ont chuté en 2022, après un record en 2021

Autant 2021 a été une très bonne année pour les ventes de PC (grâce notamment au télétravail), autant 2022 a connu un scénario différent. Le fait que le télétravail n’est plus au même niveau qu’auparavant et que beaucoup de personnes ont déjà fait un achat l’année dernière implique des ventes en recul.

Le cabinet IDC révèle qu’il y a eu 292,3 millions de ventes d’ordinateurs en 2022 dans le monde, contre 350,1 millions en 2021, soit une baisse de 16,5%. Le premier constructeur a été Lenovo avec 68 millions de ventes, en recul de 16,9%. HP est derrière avec 55,3 millions de ventes, en baisse de 25,3%. Dell boucle le podium avec ses 49,8 millions de ventes, en recul de 16,1%. Apple est quatrième avec 28,6 millions de ventes pour ses Mac. C’est le seul constructeur du top 5 à enregistrer une croissance, à savoir +2,5%. Asus est le cinquième avec 20,6 millions de ventes, en recul de 5,7%.

Si l’on se focalise exclusivement sur le dernier trimestre de 2022, c’est pire : les ventes de PC ont chuté de 28,1% avec 67,2 millions d’exemplaires. Dell est le groupe qui a enregistré la chute la plus importante dans le top 5 (-37,2%), suivi de HP (-29%), Lenovo (-28,5%), Asus (-20,9%) et Apple (-2,1%).

Selon IDC, l’activité du côté de l’offre montre que de nombreux fournisseurs ont abordé 2023 avec des perspectives prudentes, mais le consensus est que des parties du marché des PC pourraient renouer avec la croissance à la fin de l’année et continuer en 2024. Le segment des entreprises dispose de plusieurs moteurs de croissance, notamment la fin plus ou moins prochaine (14 octobre 2025) de la prise en charge de Windows 10. Cependant, le cabinet note que le marché grand public reste dans l’inconnu pour 2023 et au-delà.