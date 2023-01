Fin du support pour les OnePlus 7/7T avec une ultime mise à jour

OnePlus a mis un terme au support logiciel de ses OnePlus 7/7 Pro et 7T/7T Pro. Les quatre smartphones reçoivent cette semaine leur dernière mise à jour. Pour rappel, ils ont vu le jour en 2019.

Les OnePlus 7 et 7T, ainsi que les variantes Pro, sont passés à Android 12 en octobre dernier avec la surcouche OxygenOS 12 (alors que la version finale d’Android 13 existe techniquement). Il s’avère que le constructeur a stoppé le déploiement quelques semaines plus tard parce que des utilisateurs rencontraient des problèmes, notamment avec le réseau mobile. Il y a ensuite eu une nouvelle version et il se trouve que plusieurs utilisateurs n’arrivaient pas à l’installer. Voilà maintenant une troisième version et celle-ci, qui comprend les correctifs de sécurité d’Android de décembre 2022, est l’ultime mise à jour.

Le déploiement de l’ultime mise à jour est en cours sur les OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Il semblerait que quelques pays peuvent la récupérer pour le moment, les autres suivront ensuite. Et pour les plus impatients, il est possible de télécharger manuellement le fichier de la mise à jour pour procéder à son installation en faisant un tour dans les paramètres et en sélectionnant le paquet téléchargé.