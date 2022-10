Android 12 est maintenant disponible pour les OnePlus 7/7 Pro et 7T/7T Pro

Après une phase de bêta débutée en juillet, OnePlus rend aujourd’hui disponible la version stable d’Android 12 pour ses OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. La mise à jour arrive avec la surcouche OxygenOS 12 du constructeur.

Le numéro de build de la version stable est H.28 (pour les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro) et F.16 (pour les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro). En plus de tout ce qui est apporté par Android 12, OxygenOS 12 propose une refonte visuelle majeure pour les smartphones du constructeur. Le niveau des mises à jour de sécurité Android n’est cependant pas récent, car OnePlus propose seulement les correctifs de sécurité d’août 2022 alors que ceux de septembre et d’octobre sont d’ores et déjà disponibles pour boucher plusieurs failles.

Comme à chaque fois avec OnePlus, il s’agit d’un déploiement progressif. La mise à jour stable vers Android 12 est pour le moment entre les mains des personnes qui ont participé à la bêta. Elle arrivera progressivement pour tous les utilisateurs. Ce sera une réalité d’ici les prochains jours ou prochaines semaines selon les pays. Vous n’avez donc plus qu’à patienter. Ou si vous savez ce que vous faites, vous pouvez récupérer manuellement la mise à jour et l’installer.