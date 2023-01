Les Samsung Galaxy S23 auraient 256 Go au minimum, deux fois plus qu’avant

Le stockage devrait doubler chez Samsung, avec le constructeur qui proposerait 256 Go au minimum avec ses Galaxy S23. Il y a toutefois une subtilité : cela ne concernerait pas tous les pays.

Le changement a été rapporté par quelques leakers, dont SnoopyTech et Ahmed Qwaider. Le Galaxy S23 serait vendu dans la plupart des régions avec un stockage de base de 256 Go, mais certains pays auraient encore 128 Go. Il n’est pas clair quelles régions auront toujours 128 Go, mais ce n’est pas une décision particulièrement surprenante. Cependant, pour le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra, le stockage de base passerait à 256 Go dans le monde entier.

Il est certain que la hausse de stockage va être appréciée par tous ceux qui comptent acheter les prochains smartphones haut de gamme de Samsung. Leur présentation aura lieu le 1er février. À voir maintenant si Samsung gardera ses prix ou en profitera pour appliquer une petite hausse.

Outre le stockage, des informations font leur apparition pour la RAM. Tous les Galaxy S23 auraient de la RAM DDRX5. Les Galaxy S23 et S23+ garderaient 8 Go de RAM sur le modèle de base, soit autant que les S22. Mais le Galaxy S23+ proposerait 12 Go de RAM et offrirait 512 Go ou 1 To de stockage selon les besoins de chacun. À noter qu’un modèle avec 256 Go de stockage pourrait potentiellement voir le jour dans certaines régions, mais cela reste à confirmer.