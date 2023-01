Passage à 2023 : le nombre de SMS pour les vœux a été en recul

Les Français envoient de moins en moins de SMS et cela s’est confirmé une nouvelle fois avec le passage à 2023. Orange, SFR et Bouygues Telecom ont chacun constaté un volume en recul pour les vœux.

Moins de SMS envoyés pour la nouvelle année

Orange a indiqué à BFMTV qu’il y a eu un pic de 671 758 SMS envoyés entre 00h00 et 00h01 lors du passage à 2023. Malgré tout, les abonnés de l’opérateur historique ont envoyé 12,7% de SMS de moins qu’au Nouvel An précédent et en ont reçu 19,25% de moins (sur la tranche de 48 heures du 31 décembre au 1er janvier).

Chez SFR, on annonce un scénario similaire avec les échanges de SMS qui ont reculé d’environ 12% entre 23 heures et 3 heures du matin par rapport à l’année précédente. L’opérateur au logo rouge dit avoir traité l’envoi et la réception de près de 25 millions de textos sur cette période. Un constat semblable a été fait chez Bouygues Télécom avec 5% d’envoi en moins.

Cette chute se constate chaque année. La raison ? Il existe de meilleures alternatives pour envoyer des messages. Les principaux concurrents sont les applications de messagerie comme WhatsApp, iMessage, Telegram et Messenger. Il y a également les réseaux sociaux comme Snapchat, Twitter ou Instagram qui proposent chacun leur propre système de messagerie. Beaucoup de personnes préfèrent passer par ces moyens plutôt que les SMS, sachant que ces derniers se contentent du strict minimum, là où les applications permettent d’aller plus loin dans le type de contenus.

De plus, Orange précise que le volume global de SMS de ses abonnés a diminué de 4,4% en 2022. À l’inverse, les échanges de données (Internet) n’ont jamais été aussi élevés. 2 790 121 To de données ont été utilisés en 2022 par les clients de l’opérateur, soit une hausse de 37,7% sur un an.