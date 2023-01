Firefox se met à jour pour corriger les crashs avec la lecture de vidéos et l’historique

Mozilla propose Firefox 108.0.2 au téléchargement afin de corriger plusieurs crashs à répétition ayant lieu avec la lecture de vidéo et la gestion de l’historique de navigation.

Selon Mozilla, les crashs de Firefox avec la lecture de vidéo concernent les utilisateurs avec un Mac tournant sous macOS Sierra (macOS 10.12), macOS High Sierra (macOS 10.13) et macOS Mojave (10.14). Mozilla avait l’intention de corriger ce bug plus tard avec une future mise à jour « notable » (comme Firefox 109), mais les nombreux signalements d’utilisateurs l’ont poussé à agir rapidement et sortir une mise à jour corrective.

Pour ce qui est du crash avec l’historique de navigation, il semblerait que ce soit dû à du vieux code encore présent dans le navigateur. Il posait problème et les équipes de Mozilla ont donc dû faire le nécessaire pour retrouver un usage normal lors de la consultation de l’historique de navigation.

Pour mettre à jour le navigateur, rendez-vous dans la section « À propos de Firefox ». Un bouton permettant de télécharger la version 108.0.2 va apparaitre à l’écran. Un simple appui dessus va lancer le téléchargement. Firefox proposera ensuite d’être relancé pour appliquer les correctifs. Sinon, vous pouvez télécharger le navigateur depuis le site de Mozilla et procéder à une installation standard.